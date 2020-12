Milan-Celtic, le pagelle di Tiziano Crudeli

MILANO – Il Milan vince anche in Europa League contro il Celtic. Ecco le pagelle di Tiziano Crudeli dei rossoneri per ‘ilMilanista.it’.

Donnarumma 6 – Errore sul primo goal in fase di costruzione. Uscita forse troppo temeraria sulla seconda rete del Celtic. Nonostante queste compie i soliti interventi provvidenziali.

Dalot 5 – Il secondo goal incassato dal Milan è sulle sue spalle. Il portoghese sbaglia il fuori gioco, errore pagato carissimo. Prova a riscattarsi nel corso della gara.

Kjaer S.V. – Sfortunato. Abbandona il campo al 11′ del primo tempo per infortunio.

Gabbia 6 – Parte titolare al posto di Romagnoli, non può nulla sui due goal incassati che arrivano su errori individuali non suoi.

Theo Hernandez 5.5 – Corre e lotta, più confusionario del solito però. Resta indiscutibile per quello che da alla squadra ogni volta, ma Frimpong resta un avversario ostico.

Kessié 6.5 – Solito motorino di centrocampo. Presente in fase difensive, che in attacco con i suoi inserimenti. Sempre più importante per questo Milan.

Krunic 4.5 – Sbagli in fase di costruzione sul primo goal del Celtic. Non si riprende dall’errore commesso, fatica a trovare la posizione in campo. Meglio da trequartista, che da mediano. Entra Tonali al suo posto all’inizio del secondo tempo.

Castillejo 7 – Lo spagnolo segna la rete del 2 a 2, nel primo tempo è il più pericoloso lì davanti dei rossoneri. Nella seconda frazione di gioco da una mano anche a Dalot in fase difensiva.

Calhanoglu 7.5 – E’ ovunque. Pericoloso in attacco, prezioso in fase difensivo. Se poi segna anche le punizioni, nel momento migliore possibile, allora si può parlare di partita quasi perfetta.

Hauge 7.5 – Segna la rete del 3-2. Gioca una buona partita, tanta applicazione ripagata dalla gioia della rete segnata. Regala anche l’assist del 4-2 a Brahim Diaz. Prova magistrale.

Rebic 6.5 – Assist per Castillejo nel primo tempo, ma in attacco serve qualcosa di più. La prima punta non è il suo ruolo e purtroppo si vede. Esce per Colombo verso la fine del secondo tempo.

Romagnoli 6 – Entra nel primo tempo quasi a freddo, al posto dell’infortunato Kjaer. Partita senza sbavature

Tonali 6 – Prima chiamato a costruire accanto a kessie, poi a fare da schermo davanti alla difesa con l’entrata di Bennacer in campo. Viene da una buona settimana contro il Lille e la Fiorentina. Conferma quanto di buono visto ultimamente.

Brahim Diaz 7 – Entra per Calhanoglu, segna all’81’ su assist di Hauge. Rete meravigliosa che chiude la partita

Bennacer 5.5 – Entra per Kessie, non è al meglio della condizione e si vede.

Colombo S.V.

Pioli 6 – Lancia Krunic dal 1′ da centrocampista, dopo gli esperimenti da trequartista con il bosniaco. La sua squadra prende due goal su due errori individuali. Il Milan però ci mette il carattere, consapevole della sua forza, come il mister spesso ripete in conferenza stampa. Il lavoro paga.