Bologna-Milan, le PAGELLE di Crudeli: “Mammamiaaaaa!”

Maignan 6
Rientro tranquillo dopo il rinnovo. Partita senza particolari difficoltà, gestita con attenzione e sicurezza.
De Winter 6.5
Prestazione solida. Attento negli uno contro uno con Rowe, puntuale nelle chiusure e costante nel supporto ad Athekame in fase difensiva. Sempre ben posizionato.
Gabbia 6.5
Sblocca il match e vince tutti i duelli diretti. Guida con autorevolezza il reparto arretrato. Emblematica la richiesta di concentrazione alla squadra dopo il terzo gol.
Pavlovic 6.5
Torna titolare e risponde con una prova ordinata. Orsolini non riesce mai a rendersi pericoloso. Meno presente negli inserimenti offensivi, ma affidabile nella gestione difensiva. Importante una chiusura in avvio.
Athekame 6
Buon primo tempo, con spinta costante sulla fascia e cross interessanti. Da una sua iniziativa nasce una chiara occasione per Nkunku, preludio al gol del vantaggio.
(dal 67’ Tomori 6: gestisce con attenzione il ruolo di quinto)
Fofana 6.5
Recupera un pallone determinante che dà origine all’azione dello 0-1. Attivo nella lettura delle seconde palle e nei movimenti senza palla. Sfiora il gol di testa su cross di Athekame. Buona interpretazione delle rotazioni di centrocampo.
Modric 7
Qualità e intelligenza al servizio della squadra. Alterna regia e copertura con grande efficacia. Splendida l’apertura di esterno che avvia l’azione del rigore per lo 0-2.
(dal 72’ Jashari 6: ingresso positivo; non sfruttato da Füllkrug in area)
Rabiot 7.5
Prestazione di alto livello. Domina il centrocampo per fisicità e lucidità tecnica. Perfetto l’assist per Loftus-Cheek sullo 0-1. Determinante anche in conduzione e nel gol che chiude la gara. Quarta rete in trasferta, tutte decisive.
Bartesaghi 6.5
Spinge con continuità e limita efficacemente Orsolini. Attento in entrambe le fasi. Esce per un problema muscolare.
(dall’83’ Estupiñán sv)
Loftus-Cheek 6.5
Fallisce una grande occasione in avvio, ma si riscatta segnando il gol del vantaggio su assist di Rabiot. Partecipa anche all’azione che porta al rigore dello 0-2.
(dal 67’ Ricci 6: ingresso ordinato a partita indirizzata)
Nkunku 7
Nel primo tempo è il principale riferimento offensivo, creando spazi e superiorità. Spreca una buona occasione, ma si procura il rigore trasformato per lo 0-2. Prestazione complessivamente efficace.
(dal 72’ Füllkrug 5.5: pesa l’errore a tu per tu con Ravaglia, insufficiente nonostante il risultato)
Allegri 7.5
Il Milan ottiene il 22° risultato utile consecutivo in campionato. Prestazione convincente su un campo difficile, nonostante le numerose assenze della vigilia.