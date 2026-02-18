Milan-Como, le pagelle di Crudeli: “Questa sera vi dico…”

Maignan 4.5 – Errore grave sull’1-0 del Como. Bella parata su Sergi Roberto, ma non basta.
Tomori 6,5 – Attento, poi rabbioso dopo lo svantaggio. Vicino anche al gol.
De Winter 6 – Bene da centrale, meno sicuro quando si sposta a sinistra.
Pavlovic 6 – Solido dietro, combattivo davanti. Dal 1′ st Gabbia 6 – Ordinato al centro, qualche rischio solo in contropiede.
Athekame 6 – Spinge con continuità e crossa con pulizia. Dal 10′ st Saelemaekers 6,5 – Entra forte, crea pericoli sulla destra.
Ricci 5 – Poco lucido, il Como lo limita. Dal 10′ st Fofana 6 – Energia e presenza. Sbaglia un’occasione, ma dà equilibrio.
Jashari 6 – Più bloccato per aiutare Modric, decisivo nell’azione dell’1-1.
Modric 6,5 – Si muove tanto e prova ad accendere il gioco.
Bartesaghi 5,5 – Pochi spazi, fatica a incidere.
Nkunku 5 – Molto movimento, poca concretezza. Dal 17′ st Fullkrug 5 – Poco servito, poco incisivo.
Leao 6,5 – Alterna pause e lampi. Il gol è di classe. Dal 36′ st Pulisic 6 – Buon impatto nei minuti finali.
Allegri 6 – Squadra viva, gestione senza errori evidenti.