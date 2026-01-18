Milan-Lecce / Le PAGELLE di Crudeli: “Maaaaaax!!!”

Maignan 6: praticamente inoperoso, passa una serata senza particolari interventi.
Tomori 6: Sottil non crea grandi problemi, lui risponde con attenzione e ordine.
Gabbia 7: Stulic viene cancellato con naturalezza. Sempre presente sui calci piazzati, va vicino al gol due volte. Mezzo punto extra per il lancio geniale che apre l’azione del vantaggio.
De Winter 6: un’unica sbavatura fa trattenere il fiato a San Siro, quando manca un pallone in area. Per il resto è solido e affidabile.
Saelemaekers 7: vivacissimo, spinge senza sosta sulla destra e cerca spesso il duello. L’assist per Fullkrug è di altissimo livello. Decisivo.
(dal 78’ Athekame s.v.)
Ricci 6,5: lavora largo per dare ampiezza e dialogare con Saelemaekers. Grande dinamismo e buona qualità. Solo un Falcone super gli nega il gol.
(dal 72’ Loftus-Cheek 5,5: ingresso poco incisivo, spreca una grande occasione su cross di Estupiñan)
Jashari 6,5: carico e concentrato, domina in mezzo al campo. Gestisce bene il possesso e prova anche soluzioni verticali. Prestazione completa.
(dall’87’ Modric 6,5: il passaggio che manda Nkunku davanti al portiere è pura classe)
Rabiot 6,5: accompagna spesso Leão come fosse una seconda punta. Usa fisico e tempi d’inserimento, vince quasi tutti i duelli. Spreca però una chance importante nella ripresa.
Estupiñan 6,5: finalmente continuo e propositivo. Attento dietro, aggressivo davanti, trova spesso il fondo e mette cross pericolosi, soprattutto nel secondo tempo.
Pulisic 5,5: si sacrifica molto e crea, ma sotto porta manca la precisione che normalmente lo contraddistingue.
(dal 72’ Fullkrug 7: il centravanti che serviva. Gol di testa da vero numero 9, cambia la partita e decide il match)
Leão 5,5: tanta volontà ma poca incisività. Meno brillante rispetto alla gara precedente.
(dall’87’ Nkunku 5,5: fallisce due occasioni clamorose, serata no sotto porta)
All. Allegri 6,5: qualcuno chiedeva il cambio di sistema, ma l’equilibrio premia. La scelta di Fullkrug vale tre punti pesantissimi. Grande MAX!!!