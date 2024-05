Milan-Genoa, le pagelle di Crudeli: “Io ve lo dico! Dopo oggi…”

Non può molto praticamente su niente. Sul calcio di rigore ovviamente può avere responsabilità solo limitate mentre per quel che riguarda la seconda rete del Genoa non mi sento di dare colpe particolari. Purtroppo, davanti a sé, ha una difesa che definire imbarazzante è poco. Nel secondo tempo - invece - quando è chiamato in causa risponde benissimo. Il terzo gol ha lo stesso DNA: una difesa da incubo davanti a lui. VOTO: 5,5