Milan-Verona, le pagelle di Crudeli: “Dopo oggi dico che…”

Maignan 6
Serata di ordinaria amministrazione per il portiere francese: Verona non inquadra mai lo specchio e lui resta concentrato, senza mai dover compiere parate decisive.
Tomori 6.5
Il centrale inglese dà subito segnali di grinta con un recupero importante a metà primo tempo e guida la difesa con sicurezza. Senza sbavature fino all’uscita per Odogu nel finale.
De Winter 6
Prova concreta e pulita per il difensore: l’avversario non impensierisce e lui gestisce tutto con serenità, sfiorando anche un gol di testa nel secondo tempo.
Pavlovic 6.5
Blocca ogni iniziativa dal suo settore con autorità, rendendo difficile a Verona trovare spazi e idee offensive.
Saelemaekers 6
La stanchezza si vede: meno vivace del solito in fase offensiva, gestisce però il pallone con ordine soprattutto dopo che il Milan ha messo al sicuro il risultato.
Loftus-Cheek 6.5
Con il Verona arroccato dietro, prova a dare ritmo alla manovra e riesce a creare pericoli quando trova spazio. Ingresso ponderato anche per Fofana più tardi.
Modrić 7
La sua qualità è determinante nelle fasi di costruzione e trova l’assist per il terzo gol con un tiro che si trasforma poi in rete. Regista di classe in una serata dominata dal Milan.
Rabiot 6.5
Il francese dà equilibrio al centrocampo e propizia l’azione che porta al gol che sblocca la partita. Prestazione di sostanza e tecnica.
Bartesaghi 6
Quando il pallone arriva sul suo piede, sembra sempre poter creare occasioni interessanti. Dopo la panchina dell’ultima volta, risponde con una prova diligente.
Nkunku 7.5
Quella che sembrava l’ultima spiaggia si trasforma in una giornata di rinascita: si procura e realizza il rigore del 2-0 e insacca anche il terzo dopo la ribattuta. La doppietta cambia la sua stagione.
Pulisic 7.5
Apre le marcature con un gol pesante appena prima dell’intervallo, dando la scossa alla squadra in una partita bloccata. È l’uomo-chiave per far saltare il muro difensivo veronese.
Allenatore – Allegri 7.5
Il tecnico porta a casa una vittoria netta in un momento delicato. Pazienza e controllo sono le parole d’ordine di una prestazione concreta che spinge il Milan momentaneamente in vetta alla classifica.