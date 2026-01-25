Roma-Milan / Le PAGELLE di Crudeli: “Questa sera una cosa è certa”

Ecco le pagelle de IlMilanista.it

Maignan 7,5

Il Milan resta in partita nel primo tempo soprattutto grazie a lui. Decisivo su Malen e Koné in avvio, poi ancora su Malen. Straordinario il riflesso su Celik a ridosso dell’intervallo. Intuisce anche il rigore di Pellegrini, senza però riuscire a respingerlo.

Tomori 6

Condizionato dalle difficoltà di Saelemaekers nella prima frazione, è spesso costretto a chiedere supporto a Ricci. In affanno quando Soulé e Wesley attaccano in velocità.

Gabbia 6,5

Malen è un avversario complesso, ma lo affronta con attenzione e fisicità. Quando la Roma trova spazi tra le linee, si abbassa a protezione dell’area cercando di limitare le conclusioni.

De Winter 7

Segue Dybala con marcatura costante, riducendone l’influenza sulla manovra offensiva giallorossa. Preciso e puntuale anche nel gioco aereo: il suo colpo di testa su cross di Modric vale il gol del vantaggio rossonero. Prestazione solida in una gara complicata.

Saelemaekers 4

Prestazione negativa. Soffre costantemente il triangolo Koné-Wesley-Soulé e va spesso in difficoltà difensiva. Rischia anche di favorire la Roma con un pallone pericoloso nella propria area. Sostituito all’intervallo.

(dal 46’ Athekame 6: ammonito subito, poi gioca una ripresa ordinata e attenta).

Ricci 6

Prova a inserirsi senza palla ma fatica in fase di interdizione. Meglio nel lavoro preventivo e nel chiudere le linee di passaggio arretrate della Roma. Utile nel rompere il ritmo avversario.

Modric 6,5

Pressato costantemente da Koné, è costretto a svolgere un ruolo più difensivo del solito. Nella ripresa cresce e prende in mano la squadra. Ottimo il cross che porta al gol di De Winter. Ammonizione discutibile.

Rabiot 6

Avvio positivo, crea qualche problema alla difesa della Roma. Dopo l’aggiustamento delle marcature fatica a trovare spazi. Resta comunque efficace nei duelli fisici.

Bartesaghi 5

In difficoltà nel primo tempo, con diversi giocatori della Roma che attaccano la sua zona. Migliora nella ripresa, mostrando maggiore intraprendenza offensiva. Commette però il fallo di mano che porta al rigore.

Nkunku 5,5

Partita complicata, più impegnato nel lavoro senza palla che in fase offensiva. Pochi palloni giocabili. Nel secondo tempo contribuisce alla pressione che porta al corner da cui nasce il gol del Milan.

(dal 68’ Pulisic 5,5: ingresso poco incisivo, non riesce a cambiare il passo della gara).

Leao 5

Non al meglio della condizione. Agisce spesso spalle alla porta e fatica a trovare ritmo e continuità. Mancini lo anticipa con regolarità. Qualche segnale nella ripresa, ma insufficiente.

(dal 68’ Füllkrug 6: maggiore presenza fisica e più coinvolto nel gioco aereo).

Allegri 6

Il Milan adotta un atteggiamento prudente, soprattutto nel primo tempo, affidandosi alle parate di Maignan. Anche dopo il vantaggio manca la sensazione di voler gestire la partita in modo più offensivo. I numeri restano però dalla sua parte: 21 risultati utili consecutivi in campionato. Serve comunque maggiore intraprendenza nella fase offensiva.