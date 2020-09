Inter, Lukaku: “Dopo la finale persa col Siviglia non ho parlato per 4 giorni…”

MILANO – Lo scorso 21 agosto l’Inter perdeva a Colonia la finale di Europa League contro il Siviglia, con un autogol decisivo da parte di Romelu Lukaku a un quarto d’ora dal termine. Proprio l’attaccante belga, in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare di quella partita: “E’ stato un momento molto difficile per me. Una serata davvero triste della mia carriera. Non ho parlato per quattro giorni. Poi però mi sono fatto forza e mi sono detto che questo è il calcio e si può perdere, ma solo per imparare a vincere”.