Calciomercato Fiorentina: il mister chiama il terzino, lo vuole!

Il Milan che ha ancora in ballo una finale di Coppa Italia da giocare mercoledì 14 maggio allo Stadio Olimpico contro il Bologna è alla ricerca del prossimo allenatore, visto che le quotazioni vedrebbero un ribaltamento dello panchina. Tra i nomi in ballo c'è anche quello di Sarri, che nel caso in cui dovesse arrivare potrebbe virare su un calciatore viola<<<