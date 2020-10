Milan Femminile, larga vittoria sul campo dell’Empoli

MILANO – Torna alla vittoria il Milan Femminile, dopo la battuta d’arresto di lunedì scorso contro la Juventus a San Siro. La squadra allenata da Maurizio Ganz si impone per 3-0 sul campo dell’Empoli, salendo a quota dodici punti in classifica dopo cinque giornate di campionato. Jane (23′), Giacinti (80′) e Tucceri (90′) segnano le reti che regalano il successo alle ragazze rossonere. Il prossimo impegno è in programma domenica 18 ottobre, alle 12.30, nella stracittadina contro l’Inter.