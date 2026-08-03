La giornata di domani sarà interamente dedicata alla vigilia del derby amichevole contro l’Inter, il primo confronto cittadino disputato in terra australiana. La sfida è in programma mercoledì alle ore 13 italiane e andrà in scena sul terreno dell’Optus Stadium.

A introdurre l’atteso appuntamento saranno il tecnico rossonero Ruben Amorim e il centrocampista Alexis Saelemaekers, chiamati a intervenire in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i nerazzurri. A riportare il programma della giornata è Sky.

Milan, cresce l’attesa per il derby in Australia

Il percorso di avvicinamento alla gara prosegue senza sosta per il gruppo rossonero, impegnato a rifinire la preparazione durante la tournée estiva. Il confronto con l’Inter rappresenterà un test di grande livello per valutare i progressi della squadra e il lavoro svolto dallo staff tecnico.

La sfida contro i rivali cittadini sarà anche un’occasione importante per analizzare la condizione dei singoli, tra rientri graduali, nuovi arrivi e giocatori alla ricerca della migliore forma fisica. Amorim potrà così raccogliere ulteriori indicazioni in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.