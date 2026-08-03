Il Milan continua a monitorare il mercato alla ricerca dei profili giusti per completare la rosa. La dirigenza rossonera è alla ricerca soprattutto di un giocatore offensivo con caratteristiche da trequartista, capace di creare gioco, saltare l’uomo e dare maggiore qualità alla fase offensiva.

Tra i nomi finiti nel mirino del club di via Aldo Rossi c’è quello di Matias Soulé. Il talento argentino, di proprietà della Roma, potrebbe rappresentare una soluzione interessante per il progetto del Milan, anche se la trattativa non si preannuncia semplice visto il valore economico del giocatore.

La Roma vuole fare cassa: Soulé resta un nome caldo

La Roma ha la necessità di generare entrate e il classe 2003 è uno dei principali candidati alla cessione. I giallorossi nelle scorse settimane avevano valutato anche la pista araba, con Al Ahli e Al Ittihad pronti a investire circa 40 milioni di euro per portare il giocatore in Arabia Saudita.

Soulé, però, avrebbe rifiutato questa possibilità. La volontà dell’argentino sarebbe quella di continuare a giocare in Europa. Proprio per questo motivo il suo entourage avrebbe iniziato a valutare altre soluzioni, tra cui il Milan, alla ricerca di un elemento con le sue qualità tecniche.

Il Milan riflette: servono 30-35 milioni per il colpo

Il club rossonero starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di un investimento importante. La valutazione di Soulé si aggira infatti tra i 30 e i 35 milioni di euro, una cifra significativa ma in linea con il profilo di un giocatore giovane e con ampi margini di crescita.

Il Milan apprezza la capacità dell’argentino di muoversi tra le linee, la fantasia nell’ultimo passaggio e la possibilità di ricoprire più ruoli sulla trequarti. Caratteristiche che lo rendono un profilo particolarmente interessante per il reparto offensivo.

Il futuro di Rafael Leao resta decisivo

Prima di accelerare per un nuovo innesto, però, il Milan dovrà pensare alle cessioni. La situazione più importante riguarda Rafael Leao, il cui futuro continua a essere uno dei temi principali del mercato rossonero.

L’attaccante portoghese, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe rifiutato anche la proposta del Fenerbahçe. Nelle scorse settimane il numero 10 avrebbe manifestato più volte la volontà di valutare una nuova esperienza lontano da Milano, con Premier League e Liga indicate come destinazioni preferite.

Al momento, però, non sarebbero arrivate offerte concrete dai club dei due campionati. La situazione resta quindi aperta: un’eventuale partenza di Leao potrebbe cambiare gli equilibri del mercato del Milan e permettere al club di investire su nuovi profili come Soulé.