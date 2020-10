Calciomercato Milan, che colpo! Tutto confermato: accordo raggiunto!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Anche se ufficialmente chiuso, il calciomercato è sempre virtualmente aperto. Le dirigenze dei vari club lavorano tutto l’anno nella speranza di aggiudicarsi il “sì” dei calciatori in anticipo. Accordi non scritti che però sono fondamentali per mettere in chiaro diverse situazioni. Come in questo caso. La dirigenza rossonera infatti si sarebbe mossa con largo anticipo per bloccare un grande colpo. Dalla Spagna confermano le indiscrezioni: secondo quanto riportato dal sito spagnolo TodoFichajes.com, il Milan avrebbe raggiunto l’accordo.

Stiamo parlando di Florian Thauvin. Ruolo naturale: ala destra. Adattabile anche come trequartista e come ala sinistra. Un jolly offensivo che potrebbe essere utilizzato da Pioli come meglio riterrà opportuno. Il francese (campione del mondo a Russia 2018) è in scadenza e sembrerebbe non voler rinnovare il contratto con il Marsiglia. Il club guidato da André Villas-Boas avrebbe chiesto ai rossoneri 15 milioni di euro nell’ultima sessione di calciomercato. La richiesta era sembrata eccessiva e l’accordo è saltato. Adesso, però, il calciatore sarà presto libero a parametro zero.

Il Milan ne avrebbe già approfittato, strappando un accordo verbale con Thuvin in vista della prossima stagione. L’esterno sarebbe davvero un gran colpo per la rosa di Pioli. Un giocatore duttile, dotato di gran tecnica e visione di gioco, veloce e con un piede mancino educato. La notizia non è ovviamente ancora ufficiale, ma dalle indiscrezioni arrivate dalla Spagna sembrerebbe che il Milan si sia praticamente già assicurato il 27enne di Orléans. Nelle prossime settimane ne sapremo di più. Quel che pare certo però è che Maldini e soci si starebbero già muovendo concretamente per programmare le prossime mosse di mercato e nel mirino rossonero non ci sarebbe solamente Thauvin, anzi. La lista della spesa infatti è molto lunga: ecco tutte le 20 idee ancora calde per gennaio e non solo! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA