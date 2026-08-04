Dopo la prima partita amichevole a Glasgow contro il Celtic di quasi dieci giorni fa, domani il Milan scenderà nuovamente in campo per il secondo test di questa estate. Anche se giocata dall'altra parte del mondo e con poco in palio, la partita rimane sempre affascinante: il Derby contro l'Inter. Il mister rossonero Ruben Amorim potrà contare quasi su tutta la squadra, eccezion fatta per gli infortunati Pulisic e Gimenez e per i vacanzieri Maignan e Rabiot, tuttavia ogni giocatore ha un diverso livello di preparazione.

Francesco Camarda, che ha segnato due gol in sette minuti contro il Celtic, è in pole position per essere titolare contro l'Inter. Non c'è per ora Gonçalo Ramos da considerare. Questa notizia è stata riportata dal Corriere dello Sport che questa mattina scrive: "Amorim si fida di Camarda". Per il nuovo numero 9 milanista, i primi minuti in campo sono solo rimandati: "Il tecnico sta preparando il cambio con Ramos che è pronto per il debutto con i rossoneri". Inoltre, c’è un aggiornamento sugli altri: "Gila non sarà disponibile, il Milan riparte dalla difesa della scorsa stagione. Panchina per Leao. Nkunku e Loftus saranno i due a supporto dell'attaccante".