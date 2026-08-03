Le ultime indicazioni sul futuro di Rafael Leao arrivano direttamente dall'Australia, dove il Milan è impegnato nella tournée estiva. A fare il punto della situazione è stato Peppe Di Stefano, intervenuto in collegamento su Sky Sport 24, spiegando come, rispetto a poche settimane fa, lo scenario legato al numero 10 rossonero sia cambiato in maniera significativa.

"Spiragli che Leao possa restare al Milan? Secondo me sì, è un'ipotesi concreta. Non so se si realizzerà, ma rispetto a quando, settimane fa, aveva manifestato la volontà di lasciare il Milan, il mood è cambiato. Questa è la mia percezione", ha dichiarato il giornalista.

Leao dice no alla Turchia, il Milan fissa le condizioni

Secondo quanto riferito da Di Stefano, il portoghese avrebbe già escluso alcune possibili destinazioni. In particolare, Leao non prenderebbe in considerazione un trasferimento in Turchia, chiudendo le porte sia al Fenerbahçe sia al Galatasaray, club accostati al suo nome nelle ultime settimane.

Dal canto suo, anche il Milan avrebbe una linea ben precisa. La società rossonera non valuterebbe offerte con la formula del prestito e sarebbe pronta a prendere in esame soltanto proposte economiche ritenute congrue, nell'ordine dei 40-45 milioni di euro.

Il feeling con Amorim e i segnali che arrivano dal ritiro

Un aspetto che potrebbe incidere sulla decisione finale è il rapporto con il nuovo tecnico Rúben Amorim. Sempre secondo Di Stefano, tra l'allenatore e Leao starebbe nascendo un ottimo feeling, favorito anche dalle caratteristiche del calcio offensivo proposto dal tecnico portoghese, particolarmente apprezzato dall'attaccante.

"Non dico che resterà sicuramente al Milan, ma la permanenza in rossonero è oggi una possibilità concreta. Fino a pochi giorni fa sembrava non esserci alcun dubbio sul suo addio", ha aggiunto il giornalista.