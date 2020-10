Milan Femminile, Ganz: “Le ragazze meritano di giocare a San Siro, questa sera daremo battaglia”

MILANO – Questa sera, per la prima volta nella storia, il Milan Femminile giocherà a San Siro, ospitando la Juventus nel posticipo del quarto turno di campionato. Della sfida ha parlato direttamente il tecnico rossonero Maurizio Ganz, intervenuto ai microfoni di Milan TV: “Sarà molto emozionante per tutti, per le squadre e per chi guarderà la partita. Per me sarà una serata speciale, perché tornare a San Siro dopo una carriera da giocatore è motivo d’orgoglio. Giocare in quello stadio è anche un premio per le giocatrici, se lo meritano. Daremo battaglia dal primo all’ultimo istante. Le sensazioni sono buone. Abbiamo preso diverse giocatrici, abbiamo cambiato modulo di gioco, siamo sulla strada giusta”.