Il Milan ha già iniziato a muoversi con decisione sul mercato per sistemare il reparto difensivo. La società rossonera ha messo a segno due operazioni importanti, assicurandosi Mario Gila dalla Lazio e Sankhoun Diawara dal Troyes.

Gli innesti già effettuati, però, potrebbero non essere gli ultimi. Il futuro della difesa milanista resta infatti legato anche alle possibili uscite e in particolare alla situazione di Fikayo Tomori.

Tomori, futuro da valutare: il contratto scade nel 2027

Il centrale inglese resta una delle situazioni più delicate in casa Milan. Arrivato dal Chelsea nel gennaio 2021, Tomori è stato uno dei protagonisti dello Scudetto conquistato nella stagione 2021/22, diventando un punto di riferimento della squadra di Stefano Pioli.

Nonostante il legame con l’ambiente rossonero, il suo futuro non appare ancora definito. Il difensore ha un contratto valido fino al 2027, ma il Milan non sembra intenzionato a procedere verso il rinnovo dell’accordo. Per questo motivo il giocatore resta sul mercato e nelle prossime settimane potrebbero arrivare aggiornamenti importanti.

In caso di addio, il Milan potrebbe tornare sul mercato

La possibile partenza di Tomori spingerebbe la dirigenza rossonera a valutare un nuovo intervento in difesa. Dopo gli arrivi di Gila e Diawara, il Milan potrebbe infatti aggiungere un altro centrale di livello per completare il reparto e garantire maggiore competitività alla rosa.

L’obiettivo sarebbe quello di inserire un giocatore già pronto per il calcio europeo, ma con ancora ampi margini di crescita. Un profilo che possa rappresentare un investimento importante per il presente e per il futuro.

Gonçalo Inácio resta il grande obiettivo rossonero

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome preferito dal Milan continua a essere quello di Gonçalo Inácio. Il difensore classe 2001 dello Sporting Lisbona è da tempo nei radar del club e viene considerato uno dei profili più interessanti per caratteristiche tecniche e prospettiva.

Il portoghese è un centrale moderno, bravo nella gestione del pallone e molto affidabile in fase di costruzione dal basso.

Il fattore Amorim può favorire il possibile affare

Un elemento che potrebbe giocare a favore del Milan è la presenza di Ruben Amorim. L’allenatore rossonero conosce molto bene Inácio, avendolo allenato durante la sua esperienza sulla panchina dello Sporting Lisbona.

Sotto la guida del tecnico portoghese, il difensore ha completato il proprio percorso di crescita fino a diventare uno dei talenti più seguiti nel panorama europeo. Il rapporto tra i due potrebbe quindi rappresentare un dettaglio importante nel caso in cui il Milan decidesse di accelerare.

La strada, però, non è semplice. Lo Sporting considera Inácio un giocatore fondamentale e difficilmente accetterà di privarsene senza una proposta importante. Il Milan resta alla finestra: prima bisognerà capire quale sarà il destino di Tomori, poi i rossoneri potranno eventualmente affondare il colpo per un nuovo grande rinforzo in difesa.