Milan Femminile, questa sera la prima storica partita a San Siro

MILANO – Questa sera andrà in scena un evento storico per lo sport italiano: lo stadio San Siro ospiterà per la prima volta una partita di calcio femminile, che vedrà contrapposte Milan e Juventus. La sfida, valida per la quarta giornata di campionato, avrà inizio alle ore 20:45. Di seguito, le probabili formazioni.

Milan (4-3-1-2): Korenciova; Bergamaschi, Agard, Fusetti, Tucceri; Conc, Jane, Grimshaw; Longo; Giacinti, Dowie. Allenatore: Ganz.

Juventus (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Pedersen, Galli: Bonansea, Girelli, Hurtig. Allenatore: Guarino.