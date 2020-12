Milan F, Ganz: “Ottenuti 3 punti d’oro, sono molto soddisfatto”

MILANO – Oggi è arrivata un’altra pesante vittoria da parte del Milan Femminile, capace di espugnare il campo della Fiorentina. Al termine dell’incontro è arrivato il commento del tecnico rossonero Maurizio Ganz: “Sono molto soddisfatto, la partita è stata giocata in maniera intelligente e lucida. Abbiamo conquistato tre punti d’oro nella corsa per la qualificazione in Champions League. Sapevamo di giocare contro una grande squadra e ciò conferisce ancor più valore a questo nostro successo”. E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio!>>> LEGGI SUBITO LA NOTIZIA