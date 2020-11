Calciomercato Milan – Sogno Scudetto: Elliott dice sì a tre grandi colpi a gennaio!

Calciomercato Milan – Blitz rossonero per il colpo dal Real

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – È un Milan sorprendente quello visto nei primi due mesi di stagione tra campionato ed Europa League. I rossoneri hanno perso solo una partita in Europa, mentre in campionato viaggiano spediti ed hanno già cinque punti di vantaggio sulla seconda. La squadra di Pioli sta sorprendendo, ma ha grande ambizione ed anche la società sta sognando in grande. Il Milan infatti vuole tornare in Champions, ma già dallo scorso anno Ibra parlava di qualcosa di più grande. C’è un sogno Scudetto che aleggia a Milanello, un sogno che ora anche la società sta accarezzando. Elliott sa perfettamente che deve riportare il Milan in Champions, ma il ritorno al titolo in Italia darebbe una vetrina clamorosa ai rossoneri. Per questo vuole sognare in grande e sta per dare il via libera a tre grandi colpi per gennaio >>>VAI ALLA LISTA<<<