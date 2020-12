Milan F, Ganz: “Crediamo al sogno Scudetto”

MILANO – Intervenuto sul canale Twitch della società rossonera, Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato della crescita della propria squadra: “Le nostre squadre, sia la maschile che la femminile, ci stanno facendo sognare. Ed è stato bellissimo aver vinto il derby sia con la squadra maschile che con quella femminile. Noi ci alleniamo al Vismara e loro a Milanello. Noi seguiamo loro e loro seguono noi. C’è curiosità anche da parte loro e gli attestati di stima di Pioli fanno piacere. Le ragazze sono fantastiche. Mi danno grandissime emozioni. Abbiamo tenuto il gruppo dell’anno scorso e abbiamo aggiunto alcune giocatrici molto forti. Le ragazze lotteranno sempre per cercare di coltivare il sogno Scudetto. Noi ci crediamo”. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<