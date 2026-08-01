Strahinja Pavlovic, in un colloquio con la Gazzetta dello Sport durante il ritiro del Milan a Perth, ha condiviso le sue opinioni su Francesco Camarda e sui giovani che si stanno allenando con la squadra principale rossonera: "Posso dire solo cose lusinghiere su Camarda. Ritengo che abbia fatto enormi progressi rispetto alla prima volta che l’ho visto (nel 2024-25, ndr) e che anche sul piano fisico abbia fatto passi da gigante. È ancora molto giovane e credo che questa possa rivelarsi una stagione estremamente importante per lui. Possiede ottime doti in fase di conclusione e, con maggiore esperienza, al Milan può davvero innescare risultati positivi".

Pavlovic prosegue

Travagliato, comune situato nella provincia di Brescia, celebre per aver dato i natali a Franco Baresi nel 1960, ha dichiarato il lutto cittadino in seguito alla scomparsa del noto capitano del Milan:

"C’è qualche altro giovane che mi ha impressionato in questo ritiro? Oltre a Camarda, sono rimasto colpito da Kostic. Non è semplice per lui passare dal campionato serbo a una squadra di Serie A, in particolare al Milan. Anche Comotto mi ha dato una buona impressione: è molto giovane e ha un potenziale di crescita notevole, ma ciò che mi piace di più è che gioca come se avesse già accumulato una lunga esperienza in Serie A. Questa è una delle sue grandi qualità"."Il sindaco, in risposta alle emozioni e al dolore che la comunità ha provato per la prematura perdita del concittadino Franco Baresi, un figlio illustre della nostra terra e un esempio duraturo nello sport e nella vita, esprimendo i sentimenti di partecipazione e cordoglio che uniscono i cittadini di Travagliato al dolore della sua famiglia, dichiara il lutto cittadino da lunedì 3 agosto 2026 a martedì 4 agosto 2026 e ordina che le bandiere (comunale, nazionale e comunitaria) siano esposte a mezz'asta sul Palazzo Municipale. Inoltre, invita tutti i cittadini, le associazioni sociali, culturali e sportive a manifestare, nei modi che riterranno più adeguati, la propria partecipazione al lutto. Infine, trasmette ai familiari un abbraccio da parte di tutta la comunità e la profonda partecipazione al loro dolore. La collettività di Travagliato custodirà con grande riconoscenza e affetto il ricordo del "Loro Leggendario Capitano".