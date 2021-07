Mercato Milan – Tutti zitti! Colpaccio ad un passo: accordo fino al 2026

Non si ferma il mercato del Milan, che dopo aver portato già giocatori importanti alla corte di Pioli vuole piazzare il grande colpo sulla trequarti. Il ritorno di Brahim Diaz non può bastare per colmare il vuoto che ha lasciato Hakan Calhanoglu, nonostante lo spagnolo si sia preso la maglia numero 10 e stia impressionando in ritiro. Per questo motivo Maldini e Massara sono alla ricerca di un giocatore di esperienza e di alto livello da affiancargli per la prossima stagione. A tal proposito, secondo quanto riportato dalla Spagna,la dirigenza del Diavolo sarebbe vicinissima a portare a Milano un top player<<<