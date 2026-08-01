Il futuro di Rafael Leao continua a essere al centro delle voci di mercato. Secondo quanto riportato dalla stampa turca, in particolare da Fanatik, il Galatasaray avrebbe inserito ufficialmente il nome dell’esterno portoghese nella propria lista di obiettivi.

Il club di Istanbul si aggiunge così al Fenerbahçe, che nei giorni scorsi avrebbe già avviato un primo confronto con la dirigenza del Milan per valutare la fattibilità dell’operazione. La corsa turca per Leao sembra dunque entrare nel vivo, con entrambe le società interessate a portare il giocatore in Super Lig.

A breve sarebbe previsto un primo contatto ufficiale tra il Galatasaray e il club rossonero. La proposta iniziale dei giallorossi prevederebbe un trasferimento con la formula del prestito con obbligo di riscatto, una soluzione pensata per agevolare la trattativa e rendere sostenibile economicamente l’investimento.

Galatasaray-Leao, il messaggio dell’entourage

Sempre secondo Fanatik, l’entourage vicino al Galatasaray avrebbe confermato il forte interesse nei confronti dell’attaccante del Milan: “Leao aveva il Galatasaray in mente fin dall’inizio. Non era un giocatore prioritario per noi, ma ora stiamo seriamente considerando questo trasferimento”.

Una dichiarazione che testimonia il cambio di strategia del club turco, intenzionato ad accelerare i tempi per provare a chiudere l’operazione. I dirigenti del Galatasaray avrebbero inoltre programmato incontri con gli agenti di Rafael Leao per discutere gli aspetti legati all’ingaggio e alla durata dell’eventuale accordo.

Il Milan, dal canto suo, valuta ogni possibile scenario e resta in attesa di eventuali proposte concrete. Le prossime ore potrebbero essere decisive per capire se il pressing turco si trasformerà in un’offerta ufficiale e quale sarà la posizione del club di via Aldo Rossi sul futuro di Rafael Leao.