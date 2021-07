La lista dei trasferibili di Maldini

Ecco la lista dei giocatori in uscita del Milan. Maldini così spera di avere un tesoretto e continuare a lavorare sul mercato

Redazione Il Milanista

Il Milan è tra i club più attivi nel calciomercato europeo con sessanta milioni di euro già spesi per rinforzare la rosa di Stefano Pioli. Gli obiettivi principali erano quelli di rimpiazzare Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu e, soprattutto, avere una panchina con giocatori pronti.

Per il ruolo di portiere è stato preso Mike Maignan, per il vice Ibrahimovic è arrivato Olivier Giroud. E il duo mercato ha trovato anche un vice Theo Hernandez ingaggiando Fodé Ballo-Touré. Ora mancano un vice Calabria, per il quale si sta lavorando su Diogo Dalot, e un altro trequartista dopo l'arrivo di Brahim Diaz. E per fare ciò il Milan ha bisogno però di cedere qualche giocatore. Il duo di mercato di via Aldo Rossi ha già individuato i possibili partenti.

A poter svuotare il proprio armadietto potrebbero essere ben sette giocatori dell'attuale rosa di Stefano Pioli. I primi ad essere inseriti nella lista dei trasferimenti sono Mattia Caldara e Andrea Conti. I due ex atalantini sono tornati dai rispettivi prestiti (Atalanta e Parma), ma al Milan il loro tempo è scaduto. Su di loro è forte l'interesse del neopromosso Venezia che sarebbe pronto a staccare un'assegno da 8 milioni per il duo.

In uscita da Milanello c'è anche Samu Castillejo. Lo spagnolo, dopo aver perso il posto in rosa a favore di Saelemaekers. Pioli non lo vede nel suo calcio e vorrebbe al posto suo un esterno più incisivo e decisivo. Il prezzo richiesto per l'ex Villarreal? 8 milioni di euro.

Ma lo spagnolo potrebbe non essere l'unico esterno a salutare. Infatti di fronte a un'offerta da 25 milioni anche Rafael Leao partirà. Il portoghese ha perso lo status di intoccabile dopo l'ultima stagione in cui ha deluso dirigenza e tifosi. Tra i trasferibili ci sono anche due classe '99: Jens Petter Hauge e Tommaso Pobega. Il primo piace a Eintracht Francoforte e Wolfsburg e garantirebbero 15 milioni di euro. Il centrocampista invece potrebbe partire per la stessa cifra del norvegese.