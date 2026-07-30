Il futuro di Fikayo Tomori al Milan è arrivato a un momento decisivo. Il difensore inglese si trova davanti a un bivio importante e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, attraverso l’analisi del giornalista Luca Bianchin, il club rossonero dovrà presto prendere una decisione chiara sul suo futuro.

La situazione è semplice: rinnovo del contratto oppure cessione. Con l’attuale accordo in scadenza a giugno 2027, il Milan non può permettersi di arrivare alla prossima stagione senza aver definito il destino del centrale, rischiando di perderlo a parametro zero.

Nei mesi scorsi ci sono stati alcuni contatti esplorativi tra le parti, senza però arrivare alla fumata bianca. La possibilità di proseguire insieme non è esclusa, ma servirà trovare un’intesa soddisfacente per entrambe le parti. In caso contrario, la strada più logica sarebbe una cessione immediata per evitare un ulteriore calo del valore del cartellino.

La Juventus monitora la situazione

Il nome di Tomori continua a essere seguito con grande attenzione dalla Juventus. A Torino c’è Ricky Massara, dirigente che conosce bene il centrale dopo la vittoria dello scudetto del 2022 con il Milan. L’interesse della Juventus nei confronti del centrale inglese è rimasto elevato e il prezzo del cartellino, rispetto al passato, è sensibilmente diminuito: con un’offerta intorno ai 15 milioni di euro potrebbe aprirsi una trattativa.

Amorim farà le proprie valutazioni

La decisione finale spetterà alla dirigenza e soprattutto a Ruben Amorim, chiamato a valutare il peso specifico di Tomori nel progetto tecnico del Milan.

I rossoneri dovranno quindi scegliere: puntare ancora sulla leadership e sull’esperienza internazionale di Tomori oppure monetizzare la sua cessione per finanziare un nuovo investimento in difesa.