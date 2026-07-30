Il Milan continua a muoversi con grande attenzione sul mercato dei giovani talenti internazionali. La strategia della dirigenza rossonera è chiara: individuare profili di prospettiva, capaci di garantire qualità tecnica e un importante margine di crescita. L’ultimo profilo finito sui radar del club meneghino arriva direttamente dalla Premier League e porta il nome di Ethan Nwaneri.

A rivelare l’interesse del club rossonero è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo quanto riferito dal giornalista, il Milan avrebbe avviato i primi sondaggi per il trequartista classe 2007 di proprietà dell’Arsenal, uno dei giovani più interessanti del panorama inglese.

Sul giocatore ci sono diversi top club europei

La trattativa, però, non si preannuncia semplice. Il talento dei Gunners è seguito da diversi club europei pronti a inserirsi nella corsa. Come spiegato da Moretto, sul giocatore ci sono gli interessamenti del Lipsia in Bundesliga e di Everton e Fulham in Premier League.

“Parlerei di un nome in esclusiva. È un nome nuovo: Ethan Nwaneri, trequartista classe 2007 dell’Arsenal, calciatore molto interessante e dalle grandi qualità tecniche. È quel tipo di giocatore che interessa al Milan. Ci sono stati dei contatti e il club rossonero sta facendo dei sondaggi per capire la situazione”. ha raccontato Moretto.

La posizione del club inglese

Un altro aspetto da valutare riguarda la posizione dell’Arsenal. Il club londinese non considera Nwaneri completamente incedibile, ma vorrebbe comunque tutelarsi in caso di partenza del giovane talento.

I Gunners sarebbero infatti disponibili a una cessione a titolo definitivo soltanto inserendo condizioni che permettano di mantenere il controllo sul futuro del giocatore.

Il Milan resta quindi alla finestra, monitorando la situazione e valutando se esistano i presupposti per tentare l’affondo.