Milan, le condizioni di Ibrahimovic, Calhanoglu e Rebic

MILANO – Ieri ill Milan ha superato con merito la Roma di Paulo Fonseca. Così facendo i rossoneri hanno allungato a otto le lunghezze di vantaggio dai giallorossi, conta considerare anche il vantaggio dello scontro diretto.nonostante la vittoria per due a uno di ieri sera, Stefano pioli deve anche fare i conti con tre situazioni negative.queste riguardano gli infortuni di tre dei giocatori maggiormente rappresentativi della società rossonera.parliamo di Zlatan Ibrahimovic, Hakan Çalhanoğlu e Ante Rebic. Il Milan sta per vivere un mese di fuoco, specie con le due sfide di Europa League che lo vedranno affrontare il pericoloso Manchester United. Fondamentale dunque, ritrovare i 3 calciatori. Ecco il bollettino medico.

CALHANOGLU – La diagnosi iniziale è di un problema al flessore sinistro. La speranza rossonera è che non ci sia alcuna lesione muscolare. Dopo la Roma non si è detto pessimista sulle condizioni, la speranza del Milan è che si tratti solo di un affaticamento muscolare. Il calciatore sarà sottoposto a nuovi controlli in vista del turno infrasettimanale.

IBRAHIMOVIC – Il primo verdetto per lo svedese di ieri sera vedeva un problema all’adduttore sinistro. Ibrahimovic già nel primo tempo era dolorante, ma è rimasto in campo fino a quando ha chiesto il cambio a Pioli. Si è seduto in panchina col ghiaccio sulla coscia sinistro. La volontà di Pioli sarebbe quella di averlo a disposizione già per la prossima partita ma secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Zlatan è a forte rischio per l’Udinese. Tra l’altro Zlatan è atteso da una settimana dura, che o vedrà muoversi fra Milano e Sanremo per partecipare come ospite al Festival di Amadeus.

REBIC – Subito dopo il gol segnato all’Olimpico, Ante Rebic è stato costretto a lasciare il campo per un problema all’anca, questa la prima diagnosi. In panchina ha immediatamente applicato il ghiaccio, poi Pioli ha rassicurato anche sulle sue condizioni nel post-partita: la speranza del Milan è che si tratti solo di un problema dalla lieve entità.