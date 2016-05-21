Vanessa Costa, regina di Pole Dance incanta in attesa delle Olimpiadi... R. I. Milanista Redazione Il Milanista 12 agosto - 17:55 12 agosto

Nata nei night club e resa celebre da alcuni film come Striptease, "la danza della pertica" si è trasformata in una disciplina sportiva, con tanto di regole e di campionati. La speranza è quella di…