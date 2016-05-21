Il Milanista

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VIDEO / Melissa Satta, curve pericolose...

R. I. Milanista

La showgirl e modella protagonista della campagna per la linea di underwear Rossoporpora con le sue forme esplosive

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Antonija Misura, ecco l'atleta più sexy delle Olimpiadi

R. I. Milanista

E' stata indicata come la più bella atleta presenta alle Olimpiadi di Rio. La cestista croata Antonija Misura, un metro e ottantuno di bellezza unica, fiore all'occhiello della nazionale femminile…

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Ischia, la vacanza romantica di Kelly Brook, la "donna perfetta"

R. I. Milanista

E’ la donna perfetta, secondo una singolare ricerca dell’università di Ed, in Texas. Le prime foto della vacanza italiana della Brook, tenuta d'occhio dai paparazzi, sono finite sulla versione online…

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VIDEO / Natascha Encinosa, la modella sexy dalle gambe muscolose

R. I. Milanista

Si chiama Natascha Encinosa ed è la modella americana diventata famosa per le sue gambe muscolose. Cinque ore al giorno di palestra e una sana alimentazione i segreti della sua incredibile forma…