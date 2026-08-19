Christian Panucci, che ha giocato nel Milan, ha parlato a SportMediaset su Goncalo Ramos, il neo attaccante rossonero

Panucci su Leao

Intervistato dai giornalisti de La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino del Milan Serginho ha discusso ovviamente del Diavolo, esprimendo un giudizio positivo sull'acquisto di Diego Moreira dallo Strasburgo

"Ho partecipato alla tournée con la squadra e, osservando Goncalo Ramos attraverso gli occhi di un difensore, posso confermare che si muove benissimo e possiede una grande forza, sono certo che segnerà più di 15 reti. L'Inter ha acquistato giocatori forti e con esperienza dall'Inghilterra, ha anche giovani promettenti come Stankovic e ha riacquistato Pavard: rimane la squadra da superare. Il Napoli, con Allegri, avrà sicuramente un ruolo da protagonista, sarà l'avversario principale e ha le potenzialità per vincere lo Scudetto".Christian Panucci ha condiviso con SportMediaset alcuni particolari sulla sua esperienza con, con cui ha trascorso - insieme al resto della squadra rossonera - la tournée a Perth e Giacarta: "Non lo conoscevo. È un giovane che sorride sempre e si è impegnato tantissimo. Ha dimostrato di essere un professionista molto serio. Nelle amichevoli che non sono andate benissimo, è stato lui l'unico a far brillare la squadra. È chiaro che desidera andarsene, e la società probabilmente lo lascerà andare. Tuttavia, in ogni caso, ha continuato a lavorare con un sorriso e salute sempre gli altri. È un ragazzo straordinario, un professionista modello. Durante quei 15 giorni in cui ero presente, ha sempre brillato"."Direi che soprattutto fa piacere alla dirigenza, ed è ciò che conta. Per un investimento del genere sono sicuro che sia stato valutato attentamente in ogni dettaglio e partita. Aver speso così tanto significa di riconoscere un grande talento. La qualità non si può negare, è stato considerato all’altezza della maglia del Milan. Adesso deve diventare un giocatore “da San Siro”, che è uno stadio impegnativo per chiunque. Io lo sostengo".

Ma in questo modo si riducono gli spazi per Leao: cosa faresti con lui?"La domanda dovrebbe essere un'altra: cosa ha in mente Rafa per il suo futuro? Qualunque decisione prenderà, dovrà esserne sicuro. Rimane uno dei più forti della squadra, anche con i suoi limiti. Penso che la sua prestazione della scorsa stagione sia stata influenzata dal modulo, non possiede le caratteristiche per giocare spalle alla porta con i difensori avversari sempre attaccati. Con Amorim e il nuovo sistema di gioco potrebbe adattarsi bene. Ripeto: bisogna capire cosa vuole fare lui. Se ha voglia di impegnarsi di nuovo, ci vorrà poco per riconquistare il pubblico".