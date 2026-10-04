Il futuro di Christian Comotto potrebbe tornare al centro delle valutazioni del Milan durante il mercato di gennaio. Il club rossonero aveva scelto in estate di trattenere il centrocampista classe 2008, permettendogli di crescere all’interno della prima squadra e soprattutto di lavorare al fianco di Luka Modric. Finora, però, lo spazio trovato è stato praticamente nullo.

Comotto, concorrenza troppo alta a centrocampo

La principale difficoltà per il giovane rossonero è rappresentata dalla grande concorrenza nel reparto. Adrien Rabiot, Modric, Yunus Musah, Ardon Jashari e Ruben Loftus-Cheek sono tutti giocatori che possono occupare le due posizioni del centrocampo nel sistema di Ruben Amorim.

Comotto, inoltre, ha dovuto fare i conti anche con qualche problema fisico. Il risultato è che, ad oggi, il classe 2008 non ha ancora raccolto minuti né in Serie A né in Europa League, nonostante la fiducia mostrata dal Milan nei suoi confronti durante l’estate.

Milan, a gennaio possibile prestito

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan potrebbe quindi rivalutare la situazione nella sessione invernale. Se nei prossimi mesi Comotto dovesse continuare a non trovare spazio, la soluzione del prestito potrebbe diventare concreta per permettergli di giocare con maggiore continuità.

L'obiettivo sarebbe quello di evitare che un talento così giovane trascorra un'intera stagione ai margini, favorendone invece la crescita attraverso un'esperienza con maggiore minutaggio.

Parma e Monza avevano già chiesto informazioni

Non sarebbe peraltro una possibilità completamente nuova. Durante la scorsa estate, infatti, Parma e Monza avevano già mostrato interesse per il centrocampista rossonero. Il Milan aveva però scelto di puntare sulla permanenza a Milanello, anche per consentirgli di allenarsi quotidianamente con giocatori di grande esperienza.

La società dovrà quindi decidere nei prossimi mesi quale sia la strada migliore per Comotto: restare a disposizione di Amorim e continuare il percorso di crescita all'interno della prima squadra oppure cercare una soluzione in prestito da gennaio.

Il contratto del giovane centrocampista è stato recentemente prolungato fino al 2031, con opzione per un'ulteriore stagione, a conferma della fiducia del Milan nel suo percorso.