Francesco Camarda continua il proprio percorso di crescita con la maglia dell’Italia Under 21. L’attaccante di proprietà del Milan è stato intervistato da RaiSport durante il ritiro degli Azzurrini e ha affrontato diversi temi, dal rapporto con il commissario tecnico Silvio Baldini all’amicizia con Alphadjo Cissé e Mattia Liberali, fino al momento vissuto in rossonero.

Camarda e il rapporto con Baldini

Il giovane attaccante ha parlato in termini molto positivi del commissario tecnico dell’Under 21, sottolineando soprattutto il rapporto umano costruito all’interno del gruppo.

Camarda ha spiegato che Baldini è una persona dalla quale sta imparando molto anche al di là degli aspetti prettamente calcistici. Il centravanti ha evidenziato la grande esperienza del tecnico e il rapporto di stima reciproca instaurato con lui, ribadendo la propria disponibilità a seguirne i consigli e le indicazioni.

Camarda: “Cissé è un giocatore fortissimo”

Tra gli argomenti affrontati non poteva mancare Alphadjo Cissé, protagonista assoluto nella recente sfida contro l’Armenia grazie al gol decisivo realizzato al 95’.

Camarda ha raccontato di essere molto legato al compagno di Nazionale, definendolo un giocatore di grande qualità. L’attaccante ha inoltre sottolineato il carattere e la serietà di Cissé, spiegando di essere particolarmente felice per quanto sta riuscendo a fare.

Parole importanti anche alla luce del fatto che entrambi sono legati al Milan e condividono il percorso nelle selezioni giovanili azzurre.

Il legame con Liberali

Camarda ha poi parlato del rapporto con Mattia Liberali, con il quale ha mantenuto un legame anche dopo la separazione avvenuta nella scorsa stagione.

I due continuano a sentirsi anche fuori dal campo e, secondo l’attaccante, l’intesa tra loro è rimasta molto buona. Camarda ha infatti sottolineato di trovarsi particolarmente bene con Liberali quando giocano insieme, evidenziandone ancora una volta le qualità tecniche.

Armenia-Italia, una vittoria arrivata nel finale

Il centravanti ha analizzato anche la recente vittoria dell’Italia Under 21 contro l’Armenia, decisa proprio nel recupero dalla rete di Cissé.

Camarda ha spiegato che gli Azzurrini hanno incontrato una squadra molto chiusa e aggressiva, capace di rendere complicata la partita. L’Italia ha comunque creato diverse occasioni e ha continuato a crederci fino all’ultimo, riuscendo alla fine a raccogliere i tre punti.

Secondo l’attaccante, il gol arrivato nel recupero è stato anche il risultato del lavoro svolto durante i giorni precedenti e della convinzione mantenuta dal gruppo fino al fischio finale.

Ora c’è la Polonia

La prossima sfida dell’Italia Under 21 sarà contro la Polonia, un appuntamento importante nel percorso verso l’Europeo.

Camarda ha invitato il gruppo a vivere la partita senza particolari pressioni, puntando sulle qualità della squadra e sulla compattezza costruita nel ritiro. L’obiettivo sarà naturalmente conquistare la vittoria, ma anche dimostrare sul campo i valori degli Azzurrini.

Camarda e il Milan: “Aspetto il mio momento”

Infine, inevitabile una domanda sul poco spazio trovato finora con il Milan. Il giovane attaccante ha mostrato pazienza, spiegando di voler sfruttare innanzitutto le occasioni con l’Under 21 per continuare a crescere.

Il concetto espresso da Camarda è chiaro: aspetterà il proprio momento in rossonero, senza perdere di vista gli impegni con la Nazionale. La priorità immediata è aiutare l’Italia a conquistare la qualificazione all’Europeo, ma allo stesso tempo queste partite rappresentano per lui un'importante occasione personale per dimostrare il proprio valore.