Il Milan continua a monitorare con attenzione le condizioni di Alexis Saelemaekers. L’esterno belga sta recuperando dal trauma distorsivo alla caviglia destra rimediato durante la ripresa degli allenamenti a Milanello e lo staff rossonero valuterà giorno dopo giorno la sua situazione in vista della sfida contro il Sassuolo.

Gli esami effettuati dopo lo stop avevano escluso lesioni ossee e danni capsulo-legamentosi, una notizia sicuramente positiva per Ruben Amorim. Il rientro, però, non verrà affrettato e dipenderà dalle risposte che il giocatore fornirà sul campo.

Saelemaekers, settimana decisiva

I prossimi allenamenti saranno fondamentali per capire se Saelemaekers potrà tornare a lavorare gradualmente con il gruppo. L’obiettivo dell’esterno è recuperare il prima possibile e provare a strappare una convocazione per la trasferta di Reggio Emilia.

Il Milan, però, non intende correre rischi. La distorsione è un problema che deve essere gestito con cautela e ogni passo del recupero verrà valutato dallo staff medico insieme al giocatore e ad Amorim.

Milan, massima prudenza

La priorità a Milanello resta quindi quella di non forzare i tempi. Anche se le condizioni di Saelemaekers dovessero migliorare rapidamente, la sua presenza contro il Sassuolo sarà decisa soltanto sulla base del lavoro svolto durante la settimana.

L’esterno belga spera di poter tornare a disposizione, ma il Milan preferirà evitare qualsiasi rischio di ricaduta. La decisione finale arriverà dunque soltanto dopo le prossime sedute di allenamento.

Sassuolo-Milan, Amorim aspetta il belga

La sfida contro il Sassuolo di Alberto Aquilani è in programma domenica prossima e rappresenterà il ritorno in campo del Milan dopo la sosta per le Nazionali.

Per Amorim, avere nuovamente Saelemaekers a disposizione sarebbe importante considerando il calendario particolarmente intenso che attende i rossoneri. La risposta definitiva arriverà però soltanto nei prossimi giorni: il recupero procede sotto stretta osservazione e ogni decisione sarà presa senza forzature.