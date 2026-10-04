Il futuro di Christian Pulisic e Adrien Rabiot è uno dei temi centrali nei piani societari del Milan. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, arriva una nuova conferma sulla volontà del club di prolungare entrambi i contratti. A fare il punto è Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

Cardinale vuole blindare Pulisic e Rabiot

Secondo Moretto, Gerry Cardinale è particolarmente concentrato sui rinnovi dei due giocatori e considera entrambi elementi importanti per il progetto rossonero. L'obiettivo della proprietà sarebbe quello di intensificare i contatti nei prossimi mesi per arrivare a un'intesa entro la fine dell'anno.

Per Pulisic l'attuale accordo prevede una scadenza nel 2027, con un'opzione a favore del Milan per arrivare al 2028. Il contratto di Rabiot, invece, è valido fino al 2028 con un'ulteriore opzione per il 2029. La situazione contrattuale dei due è quindi già tutelata, ma il club vuole andare oltre.

Pulisic, trattativa aperta da tempo

Il caso più complesso sembra essere quello dell'attaccante statunitense. Moretto ha spiegato che il Milan sta lavorando al rinnovo di Pulisic da circa un anno e mezzo, anche se alcuni ostacoli hanno impedito finora di raggiungere la fumata bianca.

La società vorrebbe quindi accelerare i dialoghi e trovare una soluzione definitiva, anche attraverso un adeguamento dell'ingaggio. La volontà di continuare insieme è stata manifestata anche dallo stesso Pulisic, che nei giorni scorsi ha ribadito di essere felice a Milano e di voler proseguire la sua esperienza in rossonero.

Rabiot, serve l'intesa economica

Per quanto riguarda Rabiot, la situazione appare più lineare. Il centrocampista francese è diventato un elemento centrale per Ruben Amorim e il Milan vuole riconoscergli il peso assunto all'interno della squadra con un nuovo accordo.

Il nodo principale resta l'intesa economica, oltre alla definizione della nuova scadenza. Il club ragiona su un prolungamento che possa spingersi oltre l'attuale accordo: nelle scorse settimane è emersa l'ipotesi di arrivare almeno fino al 2030.

La linea indicata da Moretto è dunque chiara: Cardinale vuole trattenere sia Pulisic sia Rabiot, con l'intenzione di valorizzare il loro rendimento anche attraverso nuovi contratti e adeguamenti salariali. I prossimi mesi saranno decisivi per trasformare la volontà del Milan in accordi concreti.