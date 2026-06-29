La dirigenza rossonera non si fermerà alla ricerca di un attaccante e di un difensore durante questa sessione di mercato, che insieme potrebbero portare a un investimento che si avvicina o supera i 100 milioni di euro, bonus inclusi. L'obiettivo è costruire una squadra che rispecchi il desiderio di Ruben Amorim, per cui ci sarà bisogno di ulteriori innesti estivi affinché la rosa possa essere considerata "completa".

I colpi del Milan

Il futuro di Modric

Riguardo agli sviluppi del mercato rossonero, questa mattina La Gazzetta dello Sport ha riportato: "Pista Hjulmand. Ibra impressionato da Alajbegovic". Il primo sarebbe il principale obiettivo per il centrocampo, ma la concorrenza dell'Atletico Madrid potrebbe complicare la situazione. Il secondo, invece, rappresenta una scommessa per; nonostante ciò, il giovane bosniaco classe 2007 sta dimostrando, durante questo Mondiale, di non essere affatto un'incognita.Durante la consueta video aggiornamento sul suo canale YouTube,ha fatto il punto sulla situazione del calciomercato del Milan, concentrandosi in particolare sulla partenza di un giovane talento del settore giovanile rossonero e sul futuro di Luka Modric.

"Luka Modric continua a stupire. Per me, rappresenta qualcosa di più di un grande atleta, oltre a essere un Pallone d'Oro e una figura leggendaria. Il suo valore sarà riconosciuto col passare degli anni, dato che Modric è una leggenda destinata a rimanere nei secoli. Oggi Luka è ancora attivo con la sua nazionale, la Croazia, con cui ha stabilito il record di assist man più anziano nella storia della Coppa del Mondo. Continua a scrivere la sua storia, ma riguardo al suo futuro molti si interrogano: cosa accadrà, quali saranno le sue mosse con il Milan? È certo che Modric non prenderà una decisione immediata, poiché è concentrato esclusivamente sul Mondiale. Dopo la competizione, deciderà se ritirarsi o proseguire la sua carriera. Inizialmente era sicuro di restare al Milan per partecipare alla Champions League, ma la clamorosa uscita del Milan dalla competizione ha stravolto l'intera situazione. Max Allegri, con cui aveva un ottimo rapporto, ha lasciato la squadra. Anche Igli Tare, il direttore sportivo che desiderava portarlo al Milan, è andato via. Risulta quindi chiaro che Modric si sente un po' disorientato senza i punti di riferimento di prima; tuttavia, ciò che non è cambiato è l'amore di Luka Modric per il Milan, anche senza la Champions. Un anno fa, aveva scelto di unirsi al Milan proprio per la sua storicità di tifoso rossonero. Posso assicurarvi che, nonostante tante modifiche, Modric continua a pensare al Milan e tiene viva l'idea di un'altra stagione con la squadra. Per ora, non è una decisione definitiva, ma posso dirvi che sta considerando di lasciare aperta una possibilità. Tutto dipenderà dalle proposte ricevute e dalla sua volontà, ma non possiamo escludere un suo possibile ruolo nel Milan 2026/27".