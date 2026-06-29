Alessandro Longoni al PSG

Manuel Ugarte

portiere di proprietà del, si trova in scadenza di contratto e ha fatto la differenza in un periodo di vuoto di potere durato alcune settimane. Ora la situazione è cambiata, ma in quel lasso di tempo il Milan non ha potuto rilanciare le offerte straniere per. Diversi club esteri avevano mostrato interesse, ma alla fine ilha avuto la meglio, ingaggiando un altro portiere a costo zero, dopo aver prelevato Donnarumma dal Milan.è un portiere con un buon potenziale e talento, ma la questione è chiusa. Diventerà il terzo portiere del PSG, decisione presa dal club perchégiocherà in prestito.Nel consueto aggiornamento video sul canale YouTube diha analizzato la situazione del calciomercato in entrata del Milan, concentrandosi in modo speciale su due giocatori che sono stati associati al club: "Attualmente si parla non solo di Ugarte, ma anche di Amad Diallo, poiché l'ex giocatore dell'Atalanta ha avuto un grande impatto al Manchester United, soprattutto sotto la guida di Amorim. Era considerato un po' il favorito del tecnico portoghese, però ci dicono che al momento il Manchester United non ha intenzione di lasciarlo partire. Per lo United, è un elemento chiave per il futuro; potrebbe esserci un'uscita di qualche altro giocatore, ma attualmente il destino di Diallo è fortemente legato allo United anche se Amorim lo stima molto e lo ritiene uno dei giovani più promettenti in Europa".

"Posso confermare che sì, i rumor sono tanti, in quanto molti dei calciatori che ha allenato Amorim vengono accostati al Milan, ma in realtà non ci sono stati contatti tra le due parti, né accordi, e l'infortunio ai legamenti subito da Ugarte durante il mondiale, che lo terrà fermo per 7/8 mesi, lo esclude chiaramente dal mercato. Lo United si rafforzerà, ma al momento le chance che Ugarte lasci il Manchester United per approdare al Milan sono pari a zero".