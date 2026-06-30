La lunga questione riguardante il contratto di Massimiliano Allegri con il Milan, valido fino al 2027, si è finalmente conclusa: ieri è stata effettuata la risoluzione senza indennità, permettendo così al tecnico livornese, esonerato dal Diavolo lo scorso 25 maggio dopo il mancato accesso alla Champions League, di poter firmare con il Napoli, con cui ha già un accordo da diversi giorni. Questa notizia è stata riportata questa mattina dal Corriere della Sera.

Nonostante il distacco avvenuto più di un mese fa, la separazione tra il Milan e Allegri è stata tutt'altro che semplice. È vero che sono passati diversi giorni anche perché il Diavolo è rimasto senza dirigenza per alcune settimane, tuttavia le due parti hanno faticato a trovare un accordo per concludere la loro collaborazione. Adesso l'intesa è stata raggiunta e il livornese è pronto a intraprendere la sua nuova avventura come allenatore del Napoli.

Durante la cerimonia di apertura della sessione estiva di calciomercato a Rimini, il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha discusso di Massimiliano Allegri.

Ecco cosa ha dichiarato.

Possiamo dire che questa sarà la settimana in cui annunceremo Allegri?

"In questo momento l'allenatore è ancora legato al Milan, quindi non credo che sarà questa la settimana decisiva. Ci vorrà un po’ di tempo, ma siamo tranquilli e sereni. A partire dal primo luglio avrà inizio una nuova stagione e il Napoli avrà sicuramente un nuovo tecnico. Si chiude un ciclo tecnico, ma non quello che il Napoli ha costruito in questi anni. Andiamo avanti con calma e programmiamo il futuro. ”