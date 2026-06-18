La situazione non è delle migliori e la dirigenza sta cercando di mettere a referto un colpo di primissimo livello. Restare lucidi in questo momento è tutt'altro che semplice, visto che il club deve assicurarsi le prestazioni di un nuovo direttore il prima possibile, ma le prime due piste sono naufragate definitivamente. Prima Ralf Rangnick che solo una settimana fa ha rinunciato definitivamente alla proposta ed all'ipotetico incarico in quel di Milano. Meno di sette giorni dopo è il momento di un altro direttore che ha fatto delle plusvalenze e della crescita dei calciatori uno dei suoi marchi di fabbrica, stiamo parlando di Krosche. Il muro dei rossoneri di Germania è chiaro e non bypassabile e di conseguenza è solo questione di tempo prima che Cardinale si rimetta in carreggiata a caccia del nuovo direttivo. Iniziano però ad esserci tre nomi sul piatto.

I tre nomi sul piatto

Markus Krosche

Naufragato l'obiettivo numero due, si va a caccia di altri profili simili e soprattutto che possano essere approvati anche da Ruben Amorim. Il mister in pochissimo tempo si è trovato un incarico di primissimo livello. Tra tutti i profili messi sotto osservazione c'è in pole position il direttore sportivo del Fenerbache, Devin Ozek. Non solo lui, visto che nell'ultimo periodo sono emersi altri due nomi di un certo livello come Sebastian Kehl (ex Borussia Dortmund) e Jason Ayto (reduce da un'esperienza in Premier League, più precisamente in quel di Brighton).

Chi c'è in pole position?

C'è da capire chi al momento si trova in pole position. La sensazione è che possano arrivare ancora delle sorprese ed anche dei nuovi nomi prima della fine della giornata. Tutto un continuo divenire per una squadra che haed iniziare a dare delle certezze a tifosi ed ambiente in totale sfiducia.