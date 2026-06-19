La società rossonera ha appena messo a segno un colpo di mercato dall’Inghilterra
Leao-Milan, addio in estate?
Cardinale inizia a farsi sentire sul mercato dei giocatori. La sessione estiva si avvia con la chiusura di un colpo molto interessante in arrivo dall’Inghilterra. Il Milan ha trovato un accordo con Guernier dal Birmingham City. Fabrizio Romano ha ufficializzato oggi pomeriggio il colpo di mercato.
Si parla di un contratto valido fino a giugno 2029 con la possibilità di proroga fino al 2031. E così il Milan ha messo in casa il primo colpo. Ala sinistra classe 2007 di nazionalità inglese.
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