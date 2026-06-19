Sembrava finita solo 24 ore fa, ma nel corso dell'ultima giornata è continuata la caccia del Milan al nuovo Head of Football ed al nuovo direttore sportivo che arrivano direttamente dalla Germania, più precisamente da Francoforte. Hardung e Krosche sono ancora due obiettivi di primissimo livello per la squadra milanese ed infatti sono stati riaperti i contatti con la dirigenza del club che si trova sul fiume Meno. Una situazione quasi disperata, principalmente perché il club sta cercando una soluzione in un affare a dir poco complesso, visto che la decisione del team tedesco è pressoché certa. Non si può fare altro che passare alla nuova risposta arrivata dalle parti di Francoforte.

La risposta arrivata da Francoforte

AC Milan owner Gerry Cardinale and Zlatan Ibrahimovic

Il club tedesco ha fatto capire a tutti che non ha alcuna intenzione di perdere a metà giugno le capacità di una coppia esperta e con cui ha già iniziato a programmare la nuova stagione. Nonostante il Milan abbia proposto un indennizzo è praticamente impossibile giungere alla fine della trattativa con un esito positivo. Adesso tocca alla società di Milano cercare di capire quello che potrebbe essere il prossimo passo in avanti. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i nomi sul taccuino di Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic per arrivare alla conclusione della trattativa.

I nomi sul taccuino di Cardinale ed Ibra

Ozek è senza ombra di dubbio il favorito, soprattutto se si dovesse andare a colpire un profilo che arriva da fuori. La seconda pista che sta prendendo quota nel corso delle ultime ore è quella interna e che vedrebbe(nonostante un rendimento tutt'altro che positivo nelle ultime due stagioni) al Milan. Sono ore delicatissime, anche perché bisognavero e proprio sulle richieste di Ruben Amorim.