La situazione interna alla dirigenza del Milan sembrava essere chiarita. Nella visione di Gerry Cardinale si parlava di una visione triangolare: al vertice il patron americano, un Head of Football (al momento Krosche è bloccato dall'Eintracht) e l'allenatore. Così facendo il ruolo di Ibrahimovic è stato definito come consulente esterno, ossia in grado di poter dare opinioni e visioni ma non di prendere decisioni.

Davanti a questa idea lo svedese sembra iniziare a muovere le sue carte sfruttando la sua posizione di Senior Advisor di RedBird. Secondo i media locali sembra avanzare il nome di una nuova figura: quella di Kirovski come direttore sportivo della seconda squadra. Assieme lui servirebbero altre due figure una interna e una esterna. Questo nuovo tris di figure inedite aumenterebbe la forza e la presenza del ruolo di Ibrahimovic nelle dinamiche decisionale del Milan del futuro.