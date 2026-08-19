Negli scorsi giorni il Milan ha chiesto informazioni su Marin Pongracic per valutare le possibilità di un possibile trasferimento. I rossoneri sono infatti alla ricerca di un nuovo difensore dopo che Tomori non rientra più nei piani di Amorim e, tra i vari nomi esaminati, c'è anche quello del centrale croato della Fiorentina. La valutazione del calciatore sarebbe almeno di 10 milioni di euro, ma in particolare la reazione della società viola è stata chiara: Pongracic non è disponibile alla vendita. A meno di eventi inaspettati nelle fasi finali del mercato, il difensore rimarrà pertanto a Firenze e continuerà a far parte della squadra di Grosso. Da parte del Milan, la ricerca di un difensore proseguirà: l'intenzione è quella di acquistare un giocatore di alto livello e di qualità.

La situazione di Nkunku

, giornalista di SkySportsUK, ha commentato su YouTube riguardo al futuro di Christopher Nkunku, attaccante di ritorno al Milan: "Nkunku è stato proposto al Newcastle, che non ha ancora preso una decisione. È stato presentato anche a un paio di altri club. Ritengo che Jaissle sarebbe interessato a lui se si presentasse l'occasione".

Su Nkunku c'è un forte interesse anche da parte del Lipsia che vorrebbe riportarlo nel club biancorosso, ma il giocatore starebbe valutando la situazione, poiché, pur considerandola un'opzione favorevole, desidera vedere se si presenteranno altre offerte nelle prossime settimane di mercato. Anche il Newcastle è in corsa per l'ex Chelsea.

Amorim ha chiarito anche riguardo alla decisione di escludere dal progetto tecnico Nkunku, Tomori, Fofana e Odogu: "Tutti e quattro hanno mostrato ottime performance nel pre-campionato, ma dobbiamo prendere delle decisioni. Stiamo cambiando e credo sia fondamentale farlo ora, visto che siamo in fase di avvio di un nuovo progetto. Abbiamo alcuni giovani che avranno l'opportunità di giocare e io devo creare questa possibilità per loro. Desidero comunque sottolineare che hanno fatto un buon lavoro durante il pre-campionato. Tuttavia, come vi ho detto al ritorno da Giacarta, dobbiamo prepararci per la stagione. E con quasi 40 giocatori è impossibile farlo. Mi dispiace per i ragazzi, ma è necessario".