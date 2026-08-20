Arrivano buone notizie da Milanello in vista dell'inizio del campionato del nuovo Milan di Ruben Amorim, previsto per domenica alle 20. 45 allo stadio Grande Olimpico di Torino, in cui affronteranno il Torino, guidato dall'ex Ignazio Abate.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, dopo giorni di preoccupazione, "Gabbia sta bene: ha lavorato con il resto della squadra" e quindi sarà disponibile per la partita di domenica. Resta da vedere se verrà scelto come titolare sin dall’inizio o se partirà dalla panchina.

Matteo Spaziante, giornalista e specialista in economia, ha condiviso le sue opinioni su La Gazzetta dello Sport riguardo le finanze del Milan durante il calciomercato attuale

"Analizzando i costi iscritti in bilancio, le tre nuove acquisizioni porteranno a spese addizionali di circa 51 milioni di euro per la prossima stagione: all'incirca 30 milioni in ammortamenti e circa 21 milioni in stipendi lordi. Solo Ramos, per esempio, inciderà per circa 24 milioni di euro annui sui conti rossoneri per ciascuno dei prossimi cinque anni. Tuttavia, se consideriamo soltanto il bilancio 2026-27, gran parte dei costi extra è già coperta dalle uscite: i prestiti di Athekame e Odogu consentiranno al club di risparmiare circa 2,7 milioni in stipendi, mentre le partenze di Fullkrug e Bennacer ridurranno i costi di circa 4 milioni. Soprattutto, però, il club milanista incasserà una somma significativa grazie a due operazioni degli anni precedenti: circa 14 milioni di bonus dal Manchester City per la vendita di Reijnders in Arabia Saudita e circa 9 milioni dal Newcastle per la cessione di Tonali al Tottenham. Questo porterà a incassi e risparmi per un totale di 30 milioni di euro, risultando quindi in un impatto negativo dal calciomercato finora di 21 milioni di euro".