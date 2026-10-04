Mario Gila è stato contattato anche dall'Inter, ma alla fine ha scelto il Milan e durante il festival dello sport a Trento condivide le sue motivazioni

“Ringrazio tutti per questi commenti. "Ci sono state varie squadre interessate, ho optato per il Milan per via del suo prestigio e della sua storia che lo rende difficile da rifiutare. Anche se altre squadre potrebbero essere più fortunate al momento, contribuire al ritorno del Milan al successo è un'opportunità unica".

"Sono estremamente felice di far parte di questa società. Abbiamo svolto un'importante attività di mercato dal punto di vista economico, abbiamo acquisito giocatori significativi per il progetto. Io mi impegno a sostenere la squadra in ogni situazione e a dare il massimo in campo. È un ottimo inizio portare questi calciatori per far rialzare il Milan. Non voglio dire che torneremo subito ai massimi livelli storici, ma è fondamentale cominciare a migliorare e dare gioia ai tifosi". "Amorim è un tecnico che infonde determinazione, ha un approccio aggressivo e forte.

“Ha una mentalità moderna, adatta al calcio europeo. Siamo solo all'inizio del progetto e ci vuole tempo, ma i risultati arriveranno. Il nostro attuale livello è quello dell'Europa League. La scorsa stagione non siamo riusciti a qualificarci per la Champions anche se ci abbiamo creduto fino alla fine. Per un motivo o per l'altro non ci siamo riusciti, e il risultato finale è che ci piazziamo in Europa League, a causa di fattori interni o esterni. Ora dobbiamo impegnarci, il nostro obiettivo principale è qualificarci per la Champions e puntare a vincere il campionato. Siamo il Milan e dobbiamo avere grandi ambizioni. La stagione scorsa è stata splendida, ma non siamo entrati in Champions: quindi siamo un club da Europa League, ma con ambizioni per la Champions e per il titolo".