Milan F, Thorvaldsdottir ai saluti: “Grazie Milan, mi sono divertita”

MILANO – L’avventura di Berglind Björg Thorvaldsdottir con la maglia del Milan è giunta alla conclusione. L’attaccante islandese, autrice di cinque reti in altrettante partite, era stata ingaggiata in prestito e sta per tornare in patria, per giocare nel Breidablik. A confermarlo, ai microfoni di Fotbolti.net, è stato direttamente l’allenatore della squadra islandese: “Berglind tornerà a casa nei prossimi giorni, andrà in quarantena e inizierà gli allenamenti con noi il prossimo mese”.

SALUTI – La stessa calciatrice ha salutato il Milan attraverso un post su Instagram: “Grazie Milan, mi sono davvero divertita qui, anche se per poco tempo”. Messaggio che ha ricevuto una pronta risposta da parte del club rossonero: “Grazie a te Thor per la tua professionalità! Speriamo che le nostre strade si possano incrociare nuovamente in futuro”.