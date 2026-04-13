Milan, Pellegatti difende Allegri e il futuro di Leao

Dopo la batosta contro l'Udinese iniziano le preoccupazioni sul tutto fronte Milan: Pellegatti fa chiarezza su Allegri e Leao

Carlo Pellegatti, ospite negli studi di Pressing, ha parlato della situazione sfavorevole del Milan e di Leao

Le scuse a Max

“È opportuno scusarsi con Max Allegri che, nonostante mi abbia fatto arrabbiare, ha sempre affermato che il Milan dovrebbe finire tra le prime quattro, e lo ha fatto perché conosceva le limitazioni della sua squadra. Alcuni sostengono che questa squadra è forte, ma se mettiamo a confronto i giocatori di quest’anno con quelli dell’anno scorso, mancano Thiaw, Theo e Reijnders. E aggiungo i nomi di Abraham e Jovic perché adesso il Milan non dispone di calciatori come loro. Allegri era consapevole dei limiti del gruppo. A gennaio è accaduto il disastro: a dicembre lui chiede un attaccante e un difensore perché sta combattendo per il titolo, ma la società gli comunica che non c’è disponibilità economica. Hanno acquistato Fullkrug, ma non gli hanno permesso di prendere Disasi, e poi a un certo punto sono spuntati 30 milioni per Mateta”.

“Il Milan aveva già acquistato Hojlund, con un prestito che includeva un obbligo di riscatto a 35 milioni di euro. Era tutto concordato, ma la società ha dichiarato di non volere l’obbligo. Così lui è andato al Napoli. Cosa può fare Allegri se all’ultimo minuto prendono Nkunku dopo aver fallito l’acquisto di Boniface? Da anni il Milan ha urgenza di un attaccante di qualità e ancora non l’hanno acquistato. Anche a gennaio, la società ha dimostrato di mancare di ambizioni adeguate. “

Su Leao

“E Leao? Attualmente non ci sono notizie di offerte per lui. Bisogna considerare anche se Allegri rimarrà e, nel caso in cui resti, se continuerà a utilizzare il 3-5-2”.