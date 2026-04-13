Milan, Trevisani si sbilancia: “Allegri CT…”

Dopo la nomina di Malagò, inizia il totonomi sulla prossima assegnazione per la panchina della Nazionale azzurra

Dopo che Adriano Galliani si è ritirato come possibile candidato per il ruolo di nuovo presidente della federazione, Giovanni Malagò si trova in una posizione favorevole e sembra essere in netto vantaggio per assumere questa importante carica a partire dalla fine di giugno. Una volta scelto il presidente, continuano a circolare incessantemente nomi di vari allenatori come possibili futuri commissari tecnici.

A questo riguardo, Riccardo Trevisani ha rivelato in esclusiva, ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, quali potrebbero essere due nuove figure per la nazionale sotto la presidenza di Malagò. Questo è ciò che ha affermato: “Quello che posso dirvi è che Malagò sarà il Presidente Federale, Ranieri il Direttore Tecnico e Allegri l’allenatore. Vi riporto esattamente ciò che mi è stato detto. Non so se sia veritiero, ma è il messaggio con cui mi sono svegliato oggi”.

Sono tutte ipotesi interessanti ma difficilmente realizzabili. Allegri deve terminare la stagione con il Milan e non è affatto semplice dal momento che il posto in Champions League non è per niente garantito. Al termine di Maggio ci saranno le dovute valutazioni che potrebbero portare a qualsiasi possibilità. Tare e la dirigenza dovranno saper dare il giusto percorso per un futuro in rossonero così da allontanare rumors sul tecnico livornese. A Gennaio sembrava esserci l’ipotesi Real Madrid e ora anche la panchina della Nazionale italiana può essere un’opzione.