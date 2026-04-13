Milan, Bucchioni sui cambi moduli dei rossoneri

Una zona Champions League a rischio porta a numerose analisi tra cui quella dei cambi modulo avvenuti in queste gare

Enzo Bucchioni, ha analizzato la situazione in Champions League

Le parole

“Milan e Juventus devono riconoscere il valore dell’impresa compiuta dai nerazzurri, sicuramente in vista della Champions. L’orrenda sconfitta contro l’Udinese è stata attutita e ora, affrontando il Verona, i rossoneri possono rilanciarsi. Rimangono però le incertezze sulle scelte di Allegri (per quale motivo cambiare formazione proprio adesso e con Leao come attaccante centrale? ) e la questione relativa al portoghese che a fine stagione andrà affrontata in un modo o nell’altro. Si prevede una vendita”.

Sugli avversari del Milan

“La Juventus ha sfruttato al meglio il successo contro l’Atalanta. Per la prima volta si sono messe in mostra alcune qualità di cinismo e la capacità di ottenere risultati, aspetti che Spalletti non era riuscito a conferire a questa squadra. Questo rappresenta un passo importante dal punto di vista caratteriale per la loro evoluzione. Parlando della Roma, la critica di Ranieri nei confronti di Gasperini, non ha avuto ripercussioni, ma i Friedkin dovrebbero intervenire. La Roma ambisce ancora alla Champions e una tensione del genere nello spogliatoio andava gestita subito, licenziando Ranieri per sostenere il nuovo allenatore. Non ci sono alternative se si desidera ritrovare la speranza, a meno che non ci siano reali dubbi sulle capacità e sul carattere di Gasperini e si voglia ripartire da zero”.