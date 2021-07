Dall’Inghilterra – Milan, salta l’arrivo del giocatore

A riportare la notizia è il tabloid inglese The Daily Mail

Nella giornata di ieri si aspettava l'ufficialità di Olivier Giroud al Milan . Il francese, ancora formalmente un giocatore del Chelsea, era sbarcato nel capoluogo lombardo venerdì sera per sostenere, nella giornata di ieri le visite mediche e firmare il proprio contratto alla presenza di Maldini, Massara e Gazidis, suo dirigente ai tempi dell'Arsenal.

E invece niente. Nessun comunicato. Nessuna notizia. Ma nessun pericolo: il classe '86 ha già firmato il suo contratto con il Milan tanto da rispondere, al termine dei test medici e fisici, di sentirsi "perfetto" alla domanda di come si sentiva con i colori del Milan.

Alle 19.00 di ieri, dopo essere stato a Casa Milan, incontrato Pioli e firmato il suo contratto è tornato in vacanza e tornerà a Milano il 26 luglio. Nessun dubbio, quindi, sul suo futuro tanto che il ragazzo ha anche salutato i tifosi Blues con un post su Twitter: "A tutti i Blues, ai miei compagni di squadra, a tutti i miei allenatori, a tutto il club, un enorme grazie per questi momenti speciali. Sto iniziando un nuovo viaggio con il cuore leggero e felice. Le nostre vittorie in Fa Cup, Europa League e Champions League sono state magnifiche. Con Amore, Oli G". Il post compelto: