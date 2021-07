Tre colpi in poche ore: Pioli avrà il vice Theo, fatta per Ballo-Tourè

Il mercato del Milan è in fibrillazione nelle ultime ore, dopo aver definito per Brahim e Giroud è fatta anche per il terzino senegalese.

Redazione Il Milanista

Sono ore di fibrillazione per il mercato del Milan. Il nuovo centravanti rossonero, Olivier Giroud, sta svolgendo le visite mediche presso il centro La Madonnina questa mattina, e nelle prossime ore apporrà la sua firma sul contratto che lo legherà al Diavolo per le prossime due stagioni. Un colpo importante e di livello internazionale, presentarsi in Champions League con Ibrahimovic e Giroud come colonne del reparto offensivo dimostra la volontà del Milan di far bene nonostante l'età dei due bomber.

Fatta anche per Brahim Diaz, il fantasista spagnolo arriverà a Milano tra oggi e domani, e dopo visite e firma raggiungerà Milanello per aggregarsi nuovamente con i suoi compagni rossoneri. Brahim sarà a Milano almeno per i prossimi due anni, visto l'accordo raggiunto per un prestito biennale con diritto di riscatto per il Milan e controriscatto per il Real Madrid.

Arriva Ballo-Tourè

Ma la dirigenza rossonera non ha nessuna intenzione di fermarsi e sta chiudendo anche per Fode Ballo-Tourè. Il terzino senegalese potrebbe raggiungere Milano già in questo fine settimana per iniziare al più presto la sua avventura in rossonero. L'accordo con il Monaco è stato trovato, ai francesi andranno 4,2 milioni di euro più 500 mila euro legati ad eventuali bonus. Un acquisto necessario per il Milan, chiuso in poco tempo e che garantirà a Stefano Pioli un'alternativa sulla fascia sinistra al titolare indiscusso Theo Hernandez. Il giocatore sarà utile fin da subito ai rossoneri, vista la carenza di esterni difensivi per queste prime amichevoli. Infatti, tra Calabria che non ha ancora recuperato dall'infortunio, Andrea Conti che è fuori dal progetto tecnico e Diogo Dalot che è tornato al Manchester United, Pioli ha avuto a disposizione solo il terzino francese in questi primi giorni di ritiro.

